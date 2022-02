Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Ein Unbekannter spricht in einem Supermarkt junge Mädchen an. Dabei soll er auch eines berührt haben.

In Deiningen sind am Donnerstagmittag zwei Mädchen von einem älteren Mann auf verdächtige Art und Weise angesprochen worden. Laut Polizeibericht befand sich ein 11-jähriges Mädchen mit ihrer Cousine in einem Supermarkt. Dort wurde sie den Angaben zufolge an der Kasse von einem älteren Mann mehrmals in verdächtiger Weise angesprochen. Zudem soll dieser ihr ziemlich nahegekommen sein, Körperkontakt gesucht und das Mädchen auch kurz an der Hüfte berührt haben. Das Mädchen gab an, dass es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit weißen Haaren und weißem Schnurbart gehandelt hat. Er soll eine schwarze Brille getragen haben und mit einer dunklen Jacke und dunklen Jeans bekleidet gewesen sein. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise.