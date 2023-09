Deiningen

12:13 Uhr

Zufallsfund: Dieser Kanal in Deiningen muss dringend saniert werden

Unter der Kapellengasse in Deiningen wurden zufällig große Schäden am Kanal entdeckt. Eigentlich sollte der keine Mängel aufweisen.

Von Peter Urban

Gleich bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause hatte Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau eine unangenehme Tatsache anzusprechen: Mehr zufällig wurde im Zuge eines nachträglichen Kanalanschlusses in der Kapellengasse entdeckt, dass die für diese Straße im gemeindlichen Kanalkataster verzeichneten Angaben alles andere als zutreffend sind. Die als „ohne Schäden“ kartografierte Gasse weist - ganz im Gegenteil - zum Teil erhebliche Mängel auf. Es muss gehandelt werden - am besten sofort.

Niemand bei der Verwaltung und auch niemand im Rat konnte sich einen Reim darauf machen, warum diese Lücke im System entstanden ist. Rehklau sagte: „Die Kapellengasse wurde nie befahren, und keiner weiß, warum.“ Diese Tatsache kostet die Gemeinde im nächsten Jahr - nach ersten Schätzungen - rund 300.000 Euro. In einem allerdings konnte der Bürgermeister Entwarnung geben: Die Maßnahme werde noch genauso gefördert, wie die anderen, schon erledigten der Gemeinde. Noch in diesem Herbst soll die Ausschreibung erfolgen, so dass im nächsten Frühjahr die Sanierung gemacht werden kann. Erst danach wird die Gasse komplett asphaltiert.

