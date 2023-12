Donau-Ries

Das Aus der E-Auto-Förderung ist "Schock" und "Überraschung" für Händler

Plus Sowohl Autohäuser als auch Kunden sind verärgert über das plötzliche Ende der E-Auto-Prämie. Experten befürchten, dass der Verkauf von Verbrennern wieder steige.

Von Verena Wengert

Die Entscheidung für das plötzliche Aus der Prämie für elektrische Privatfahrzeuge hat Kunden und Händler am Samstag einen Schock versetzt. Das berichten Geschäftsführer mehrere Autohäuser im Landkreis Donau-Ries. Inzwischen reagieren viele Autohersteller und springen in die Bresche, übernehmen den Bonus, der 2024 noch mit reduzierten Fördersummen weitergelaufen wäre. Der Unmut könnte nicht größer sein.

Thomas Knie führt zusammen mit Peter Straub die beiden Opel-Autohäuser Schweizer in Nördlingen und Straub in Donauwörth. Knie sagt: "Uns hat das am Samstag einen Schock versetzt. 14 Tage vor Jahresende wird das gemacht, und man hat keine Chancen mehr zu reagieren. So eine Sauerei habe ich in meinen 40 Jahren Autoverkauf noch nicht mitgemacht." In den beiden Autohäusern würden die gestoppten Förderungen von Opel und Hyundai aufgefangen, was im Jahr 2024 für die in diesem Jahr bestellten E-Fahrzeuge gelte, wisse niemand.

