Mehrere Fahrten vor Festivalgelände in Dornstadt unter Drogeneinfluss

Polizisten stellten bei Kontrollen vor dem Gelände des "Wudzdog"-Festivals bei mehreren Verkehrsteilnehmern Fahruntauglichkeit fest.

Die Nördlinger Polizei hat am Sonntag bei mehreren Autofahrern vor dem Gelände des "Wudzdog"-Festivals bei Auhausen Fahruntauglichkeit festgestellt. Die Verkehrskontrollen am Sonntagmittag sollten laut Polizei Nördlingen insbesondere die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer in der Nähe des "Wudzdog"-Festgeländes überprüfen. In deren Verlauf seien bei drei Pkw-Fahrern vorausgegangener Drogenkonsum – bei einem davon Alkoholkonsum – festgestellt worden, so der Polizeibericht. In allen Fällen wurden die Weiterfahrten unterbunden und Blutentnahmen angeordnet. Die Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. (AZ)