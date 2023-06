Slade auf dem Wudzdog: Die Glamrock-Opas haben es noch drauf

Tausende Fans feiern vier Tage lang beim großen Festival in Dornstadt bei Sonne satt und guter Stimmung. Der Headliner flog von England ins Ries.

„Days of Love, Peace and Music” lautete das Motto vor mehr als 50 Jahren beim legendären Woodstock-Festival. Diesen eingängigen Slogan haben sich auch die Waldgeister Dornstadt für ihr alljährliches Wudzdog-Open-Air auf die Fahnen geschrieben, welches heuer in seiner 22. Auflage über die Bühne ging. Vier Tage lang feierten die Fans mit weit über 20 Bands bei bestem Sommerwetter.

Gute Laune und bestes Wetter: Das war das Wudzdog 2023 in Dornstadt

Tausende von Besuchern aus nah und fern waren bereits am Donnerstag nach Dornstadt auf das Festival-Gelände am Stöckenweiher gereist, als „Cook Ray’S Gone“, die „Hellraisers & Beerdrinkers“, „Mola“ und „Tasheeno“ die viertägige Sause eröffneten.

Den Auftakt am Freitag machte die fünfköpfige Nachwuchs-Band „Amira Rosa“, die nicht nur mit ihrer ersten Single „Beckenrand“ begeisterte. Es folgten „Herr MEYER“, wobei Bandleader Jürgen Hiemeyer nach dem kurzfristigen Ausfall des Sängers improvisieren musste. Dennoch wurde die Truppe für ihren groovigen Funky-Sound und die aktuellen Songs von den Fans gefeiert. Nach der breit gefächerten und eingängigen Rock-Performance von „Waiting for Summer“ läuteten „The Magic Mumble Jumble“ den Abend ein. Mit einer furiosen Gute-Laune-Show brachten sie das Publikum vor der Bühne zum Tanzen. Einen Stilwechsel nahmen die Hamburger Punk-Rocker „Rantanplan“ vor, die mit politischen Texten aufwarteten und die ersten Pogo-Tänzer mobilisierten. Den Schlusspunkt des Freitags setzten „Hattori Hanzi“ aus München, deren spezieller Sound sich in Richtung Free Jazz orientierte, was noch mehr Tänzerinnen und Tänzer auf den Festplatz holte.

Nachwuchs-Künstler spielen auf der Tohu-Stage

Für die Nebenbühne „Tohu-Stage“ hatten sich in einer Ausschreibung Nachwuchs-Künstler und Bands aus der Region bewerben können. Dort durften heuer in den Umbaupausen Jane Doe, Melli Zech, „Hieu“, Maximilian Adler & The SPNB, Amy Lyons, John Doe & The Black Birds, Raffi Platz und „Beyond Confidence“ ihr Können unter Beweis stellen.

Reichlich Abwechslung zum musikalischen Geschehen bot das Rahmenprogramm. Neben den zahlreichen Essens-, Schmuck- und Klamottenständen waren vormittags gut besuchte Yoga-Stunden angeboten und nachts eine wilde Feuer-Show zu bestaunen. Und wer es chillig wollte, konnte sich bei einem Bad im Stöckenweiher erfrischen oder sich im Biergarten entspannen.

Lesen Sie dazu auch

Hit an Hit: Slade flog von England ins Ries

Nach einer kurzen Nacht auf dem Zeltplatz brachten „Hertzcasper“ aus Hannover mit deutschem Pop und die Münchner Truppe „Unlimited Culture“ mit bayerischem Reggae die Festival-Besucher am Samstagnachmittag wieder auf Touren. Eine energiegeladene Show bot das junge Ensemble von „Passepartout“ aus Hannover, die von der Trompete bis zur Querflöte eine Vielzahl von Blasinstrumenten am Start hatten. Entsprechend gut war die Stimmung am nun schon gut gefüllten Festplatz.

Der mit Spannung erwartete Festival-Headliner „Slade“ war extra für diesen Gig aus England eingeflogen. Von der ersten Sekunde an zeigten die Glamrock-Opas – Frontman Dave Hill ist stolze 76 Jahre alt – dass sie noch nichts verlernt haben. Von „Coz I luv you“ über „Far, far away“ bis zu „Cum on feel the Noize“ reihte sich Hit an Hit, bis sich zu „My, oh my“ ein schaukelndes Handylichter-Meer auftat. Altersmäßig durchaus mithalten konnten die meisten Musiker von „Bröselmaschine“, welche die Fans in die Klangwelten des Psychedelic-Rock beförderten. Den Samstag ausklingen ließen die „Fliegenden Haie“, welche die Besucher mit einem ambitionierten Mix aus Electropop, Club Beats und Synthie-Welten in die Nacht entließen.

Das Wudzdog zog Tausende Musikfans nach Dornstadt. Foto: Toni Kutscherauer

Die erste Stunde des Sonntags gehörte der Musik- und der Jugendkapelle Dornstadt, danach zeigte die Big Band des AEG Oettingen ihr Können. Mit dem Kinderprogramm von „Rodscha und Tom“ gab es am Ende für die jüngsten Besucher ein begeisterndes Festival-Highlight.

Dann war endgültig Schluss. Die Abreise stand auf dem Programm, ein Tross der vom viertägigen Feiern ermatteten Festival-Gänger setzte sich in Bewegung. Unter dem Strich stand einmal mehr ein höchst gelungenes, von der Waldgeister-Crew perfekt organisiertes und friedliches Top-Event mit einem erstklassigen und abwechslungsreichen Line-up und zahlreichen musikalischen Höhepunkten.