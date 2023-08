Äste zu nah am Grill: Strauch fängt Feuer

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend wegen eines Feuers gerufen. Das war zwar schnell gelöscht, die Polizei gibt aber einen Hinweis an alle, die gerne grillen.

Ein kleiner Brand ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr im Garten eines Einfamilienhauses entstanden. Ein Mann hatte seinen Grill in der Nähe eines Strauchs aufgestellt. Während des Grillvorgangs fingen laut Polizeibericht die über dem Grill hängenden Äste ebenfalls Feuer und der Strauch geriet in Brand. Der Grillmeister habe den Brand zwar selbständig löschen können, jedoch alarmierte ein wachsamer Nachbar vorsorglich die Feuerwehr, weshalb die Feuerwehren Hürnheim und Ederheim im Einsatz waren. Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei rät darauf zu achten, dass der Grill nicht in unmittelbarer Nähe von Bäumen und Sträuchern steht, da aufgrund der anhaltenden Trockenheit die Brandgefahr sehr hoch sei. (AZ)