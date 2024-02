Ederheim

vor 48 Min.

Ederheimer Gemeinderat diskutiert Ergebnisse der Verkehrsschau

Plus An Schule und Kindergarten sollen Halteverbotsschilder aufgestellt werden. Außerdem schließt der Gemeinderat Ederheim den Bau des Gewerbegebietes Osterwiesäcker ab.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Mit der einstimmigen Verabschiedung der Erschließungsbeitragssatzung für das Gewerbegebiet „Osterwiesäcker“ hat der Ederheimer Gemeinderat das Thema abgeschlossen: 5,02 Euro pro Quadratmeter werden für die fünf Meter breite Straße und 11,71 Euro pro Quadratmeter werden für die 6,5 Meter breite Straße fällig. Außerdem wurden die Ergebnisse der Verkehrsschau 2023 von Bürgermeisterin Petra Eisele vorgestellt und zum Teil intensiv diskutiert.

Für das Gebiet „Westl. Ederheim“ wird, wie bei allen Nebenstraßen in Ederheim, Tempo 30 eingeführt. Die Verkehrssituation an Schule und Kindergarten wurde ebenfalls kontrovers besprochen: Während Thomas Amerdinger große Zweifel äußerte, dass die Aufstellung von zusätzlichen Halteverbotsschildern am etwas chaotischen Hol- und Bringverkehr „irgendetwas ändert“, wurde sie dennoch beschlossen, um, wie Jochen Steinmeyer anmerkte, „wenigstens etwas in der Hand zu haben, falls doch etwas passiert“.

