Liederkranz Ederheim: "Wir helfen uns gegenseitig"

Brigitte Dollmann-Amerdinger leitet seit fast zwölf Jahren den Gesangsverein. Im Gespräch berichtet sie von den Anfängen, ihren Projekten und dem Zusammenhalt im Verein.

Leider hatten die Rieser Nachrichten in den vergangenen Monaten die traurige Pflicht, hin und wieder über die Auflösung von Vereinen zu berichten. Vor allem Gesangvereine leiden landauf, landab unter massivem Mitgliederschwund. Dass es auch anders geht, ist eine erfreuliche Nachricht, die in den vergangenen Wochen in Ederheim zu bestaunen war. Dort feierte der Gesangverein Liederkranz ein viel bejubeltes Jubiläumswochenende zum 100-jährigen Bestehen. Mittendrin und meist allen voran die Vorsitzende des Vereins, Brigitte Dollmann-Amerdinger. Sie ist inzwischen seit fast drei vollen Wahlperioden, also insgesamt knapp zwölf Jahre, im Amt und seitdem ein im positiven Sinne ständiger „Unruheherd“ sowie die treibende Kraft hinter allem, was im Verein passiert.

Die Begeisterung, mit der sie ihr Ehrenamt ausfüllt, strahlt wohl auch auf ihre „Kameraden“ aus, wie sie ihre Mitsängerinnen und -sänger im Gespräch bezeichnet. Fünfundzwanzig Musikbegeisterte aus Ederheim (17), Hürnheim (5), Herkheim (2) und Belzheim bilden den Kern, zu diesem ganz besonderen Jubiläum konnte Dollmann-Amerdinger sogar noch vier neue Mitglieder begrüßen. Die gebürtige Balgheimerin, die als stellvertretende Küchenleiterin im Reimlinger Tagungshaus arbeitet, singt selbst Sopran und freut sich bei jeder Probe über den Zusammenhalt der Gemeinschaft.

Liederkranz Ederheim: "Auch mit Älteren kann man viel bewegen"

Sie selbst habe bereits mit drei Jahren gesungen und sei seit dem Schulchor bei ihrer Leidenschaft geblieben, erzählt sie. Das älteste aktive Mitglied des Ederheimer Liederkranzes, der ursprünglich als reiner Männerchor begonnen hatte, ist neunzig Jahre alt, die jüngste Sängerin ist 42, die älteste 82. „Auch mit Älteren kann man viel bewegen“, sagt Brigitte Dollmann-Amerdinger, auf den doch stattlichen Altersdurchschnitt angesprochen, „und wenn nicht vor sechsunddreißig Jahren der Frauenchor dazugekommen wäre, würde es den Liederkranz heute nicht mehr geben.“

Jede zweite Woche bittet Chorleiterin Elisabeth Grimm in der Ederheimer Mehrzweckhalle zu Chorprobe, das Repertoire passt sich ständig der Zeit an und erstreckt sich vom christlichen Liedgut über traditionell Weltliches bis hin zu Musical- und Popsongs. „Man muss mit der Zeit gehen“, sagt die Vorsitzende und meint damit auch ihre immer wiederkehrenden Bemühungen, im Rahmen von Projektchören auch Kinder und Jugendliche für das Singen zu begeistern. Lange ging sie „Klinkenputzen“, wie sie sagt, bis sie mit Michaela Lang endlich eine engagierte Kinderchorleiterin gewinnen konnte. „Meine Arbeit besteht aus vielen kleinen Schritten, aber sie geht eben auch mit jedem Schritt weiter“, wird sie fast philosophisch und meint damit das vergangene Jubiläumsfest, auf dessen gutes Gelingen sie immer noch sehr stolz ist.

Gesangsverein kann auf den Zusammenhalt zählen

Und sie weiß die Arbeit der vielen Helferinnen und Helfer zu schätzen, auf die sie in der Gesamtgemeinde Ederheim bauen könne. „Das funktioniert vereinsübergreifend“, sagt sie, „wir helfen uns gegenseitig. Nur so kann eine Dorfgemeinschaft überleben, nur so haben Vereine wie der unsere eine Zukunft.“