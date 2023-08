Motorradfahrer stürzt bei Ederheim

Auf der Hauptstraße in Ederheim stürzt ein Motorradfahrer wegen eines Fahrfehlers. Der Mann verletzt sich.

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist in Ederheim aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt. Laut Polizeibericht befuhr der Mann am Donnerstagabend die Hauptstraße als er stürzte. Durch den Sturz erlitt er eine Fraktur an der linken Schulter, welche ärztlich versorgt werden musste. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AZ)

