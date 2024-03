Ehringen

06:00 Uhr

Dorferneuerung in Ehringen kann derzeit nicht finanziert werden

Die Kirchenmauer in Ehringen soll abschnittsweise saniert werden.

Plus Für das Projekt im Ortsteil gibt es nicht genügend Mittel. Dafür soll an der Friedhofsmauer ein Abschnitt saniert werden – 2015 wurde ein anderer Abschnitt gebaut.

Von Bernd Schied

Nachdem bereits 2015 ein Teil der Friedhofsmauer in Ehringen neu gebaut wurde, sollen jetzt die restlichen Abschnitte folgen. Noch in diesem Jahr will die evangelische Kirchengemeinde mit der Sanierung der Süd- und Ostseite beginnen, wie Kirchenvorstandsmitglied Heiner Weng bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Glauning mitteilte. Der bisherige Verlauf der Mauer bleibe unverändert, ebenso deren Erscheinungsbild. Der nördliche Teil werde noch eine gewisse Zeit auf sich warten lassen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion am Rande der Versammlung bezifferte Weng den Kostenaufwand auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Er wünsche sich auch privates Engagement aus dem Ort, um durch Eigenleistungen Geld sparen zu können. „Wir befinden uns auf einem guten Weg mit allen an dem Projekt beteiligten Stellen, nicht zuletzt der Marktgemeinde Wallerstein.“

