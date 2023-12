Firma Schormüller aus Ehringen: "Einen klassischen Chef gibt es nicht"

Plus Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Familienbetrieb Schormüller – mittlerweile sind alle drei Söhne im Betrieb tätig. Anfang des kommenden Jahres steht ein Umbruch an.

Überschaubar ist es allemal, das Büro der Firma Schormüller aus Ehringen. Auf den Raum sind mehrere Schreibtische verteilt, manche mit Computerbildschirmen, manche ohne. Aus einer Tür gelangt Lärm von der anliegenden Lagerhalle. Renate Schormüller ist Senior-Chefin bei der Transport- und Natursteinfirma. Sie und ihr Mann Michael Schormüller gründeten 1995 den Betrieb. Nun sind ihre drei Söhne fester Bestandteil des Teams und der Senior-Chef kann wieder zu der Tätigkeit zurückkehren, die ihm schon von Anfang an sehr viel Freude gemacht hat. Im Büro laufen Anfang Dezember die Vorbereitungen für den nächsten Schritt.

Zwischen Ehringen und Wallerstein liegt der Hof der Familie Schormüller: In Richtung Straße stehen mehrere Autos, weiter hinten im Hof die Lkws. "Zehn Stück sind es mittlerweile", erläutert Michael Schormüller, "eine Zeitlang hatten wir zwölf Fahrzeuge." Das habe sich aber nicht rentiert. Der jüngste Sohn Lukas Schormüller sagt: "Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl der Fahrzeuge." Er ist seit 2016 im Betrieb tätig, sein ältester Bruder bereits seit 2008. Aber erstmal zurück an den Anfang.