Im Juli wird beim Kraterbeben im Ries gefeiert: Das ist 2024 neu

Die Headliner kommen aus der Schweiz. Itchy treten bereits am Freitag auf. Die wichtigsten Infos rund um das Festival bei Megesheim.

Der Krater bebt vom 25. bis zum 28. Juli - und in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Das teilt der Verein Kraterkultur Megesheim mit. Der Campingplatz öffnet bereits einen Tag vorher, am Donnerstag um 16 Uhr und im Biergarten gibt es ab 20 Uhr unter anderem von den Baxxter Boys, den Newcomern Clstrfck und einer weiteren Band bereits etwas aufs Ohr. Das Infield wird umgestaltet. Auf den beiden Bühnen wird es eine bunte Mischung verschiedenster Musikrichtungen geben. Mit dem zusätzlichen Programm am Donnerstag werden dieses Jahr sogar mehr als 25 Bands zu sehen sein. Das Booking ist noch nicht vollständig abgeschossen, aber einiges ist schon spruchreif.

Als Headliner für den Samstag werden Bonaparte aus der Schweiz auftreten. Am Freitag werden die mittlerweile fest zur Krater-Familie gehörenden Itchy das Publikum wie gewohnt zur besten Zeit zum Tanzen animieren. Dazu gesellen sich im weiteren LineUp internationale und nationale Acts, wie Rogers aus Düsseldorf, die Münchner Indie-Pop Band Mola, Erwin & Edwin aus Wien (Elektro-Brass) oder Kafvka mit Crossover-Sound aus der Hauptstadt. Auch begeben sich die beiden Kölner Bands RasgaRasga (zwölf Instrumente, sechs Köpfe und vier Sprachen) und Galactic Superlords (70/80s Heavy Metal) auf den Weg ins Ries.

Dyke aus Oettingen und Udo Butter und das Team

Auf der 2024 neu gestalteten Zeltbühne werden unter anderem die Newcomer dyke aus Oettingen (Post-Punk), Honeymoon Lecter (Punk), Øl (Stonerpunk) und Love Forty Down (Punkrock) ihr Können zum Besten geben. Als Headliner konnte für die kleine Bühne am Samstag Udo Butter und das Team (Ska aus Berlin) geholt werden. Abgerundet wird das Programm mit einer Einheit Driftsoul Yoga und einem Überraschungskonzert der Umbaupause, mit dem die Band ihr 20-jähriges Jubiläum auf dem Krater feiern werden. Auch die Jüngsten oder Junggebliebenen Festivalbesucher kommen am Samstagnachmittag voll auf Ihre Kosten. Ausklang ist am Sonntag ab 11 Uhr mit einem musikalischen Frühshoppen bei freiem Eintritt.

37 Bilder Impressionen von Der Krater bebt in Megesheim Foto: Toni Kutscherauer

Tickets im Vorverkauf gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.faire-tickets.de, weitere Infos zauf der neuen Homepage www.kraterkultur.com. Unter 18 Jährige haben nur Eintritt mit einem Erziehungsberechtigten. Die Team-Ticket-Aktion läuft noch bis 31. Mai, sofern die Karten vorher nicht vergriffen sind. (AZ)

