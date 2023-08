Unbekannter stiehlt Anhänger-Kennzeichen in Forheim

Der Anhänger stand bei einer Feldscheune nahe Forheim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen dem 30. Juni und dem 6. August ein Kennzeichen eines abgestellten Anhängers gestohlen. Der Anhänger stand an einer Feldscheune bei Forheim, wie die Polizei am Dienstag bekanntgibt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)