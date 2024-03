Altes Landwirtschaftsgerät aus Scheune in Fremdingengestohlen

Ein etwas älteres Gerät für die Bodenbearbeitung wurde in Fremdingen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einem unbekannten Zeitraum zwischen Montag und Samstagabend ist nordwestlich von Fremdingen eine Feld- bzw. Wiesenegge entwendet worden, teilt die Polizei mit. Die inzwischen in die Jahre gekommene Egge sei an einer Feldscheune gelagert worden. Eine bislang unbekannte Person entwendete die Egge. Der Wert wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)