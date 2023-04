Gegenstand im Müll am Waldrand führt Polizei zum Täter

An einem Waldstück bei Fremdingen wird unerlaubt Müll abgelagert.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag einen größeren Karton mit Abfällen unerlaubt am Waldrand bei Fremdingen abgelagert. Bei der Durchsicht der Abfälle konnte ein Gegenstand aufgefunden werden, welcher zur Ermittlung des Täters geführt hat. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Die Ermittlungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wurden aufgenommen. (AZ)