Fremdingen

07:00 Uhr

Neuer Supermarkt? Neuer Arzt? Was sich in Fremdingen tun könnte

Die Versorgung in Fremdingen in den Bereichen Einkaufen und Ärzte könnte sich verbessern.

Plus Teils frohe, teils schwierige Botschaften verkündete der Bürgermeister Frank-Markus Merkt bei den Bürgerversammlungen in Fremdingen. Finanziell sei die Lage prekär.

Von Bernd Schied

In den sechs Fremdinger Ortsteilen fanden in den vergangenen Wochen Bürgerversammlungen statt, die allesamt recht gut besucht waren und bei denen Bürgermeister Frank-Markus Merkt eine Reihe unterschiedlicher Themen ansprach. Aktuell zeige sich die finanzielle Lage der Kommune so prekär wie noch nie, so Merkt im Gespräch mit unserer Redaktion. Erstmals könne der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden. Was heißt das für Fremdingen?

Sinkende Steuereinnahmen und deutlich geringere Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmeseite sowie eine sehr hohe Kreisumlage, die aktuellen Tarifabschlüsse und extrem hohe Energiekosten auf der Ausgabenseite würden die Kommunalfinanzen in eine Schieflage bringen, so Merkt. Bei den Investitionen könnten nur noch die laufenden Projekte abgewickelt werden, kündigte der Rathauschef an. Beim Thema Bauen und Wohnen beklagte er, dass Bauland zu vernünftigen Preisen aufgrund der gestiegenen Baukosten nicht mehr erschlossen werden könne. Hinzu komme eine deutlich geringere Nachfrage als noch vor einigen Jahren seitens der Bürgerschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen