Pfarrer Michael Kammerlander ist in Fremdingen verabschiedet worden

Der Geistliche leitet ab September die Pfarrgemeinde in Geltendorf. In der Galluskirche im Nordries wird ein großer Abschied mit vielen Erinnerungen gefeiert.

Sechs Jahre lang hat Pfarrer Michael Kammerlander die sieben Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Fremdingen betreut. Nun verlässt er das Nordries. Die Gemeindemitglieder haben sich von ihrem Pfarrer mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Fest im Pfarrheimgarten verabschiedet.

Zu den Klängen von Organist Reinhard Reichherzer zogen fast 60 Ministrantinnen und Ministranten mit ihrem Pfarrer in die vollbesetzte St. Galluskirche ein. Die Lobpreisband unter der Leitung von Karl Fischer begleitete den Gottesdienst. Bei seiner Begrüßung äußerte sich Pfarrer Kammerlander dankbar und erfreut, dass so viele gekommen waren. Dies zeige die Verbundenheit und die Wertschätzung. Zur Eröffnung verwies er auf das Tages-Evangelium, bei dem die Gläubigen betrachten durften, wie Jesus über die Saat spricht, die aufgeht; die gute Saat, die schlechte Saat, wie das Reich Gottes wächst. In seiner Predigt blickte Kammerlander zurück auf sein Wirken und sagte „Es wurde gesät, gejätet und geerntet. Manche Frucht wird sich noch zeigen. Das Reich Gottes wird weiterwachsen, vertraut auf den Heiligen Geist.“ Er bedankte sich bei allen, die sich in vielfältiger Weise eingebracht hatten, sei es im Gebet, in den Gremien, durch ihr Mitdenken und Mithelfen.

Mit dem Musikverein vorneweg zum Pfarrheimgarten

Angeführt vom Musikverein Fremdingen unter der Leitung von Joachim Braun und den Ministranten begaben sich viele mit Pfarrer Kammerlander zum Pfarrheimgarten. Pastoralratsvorsitzende Agnes Schneider blickte zurück auf das Wirken von Pfarrer Kammerlander als Priester und Leiter der Pfarreiengemeinschaft. Dies reiche von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben, der schwierigen Coronazeit, der Gremienarbeit über das priesterliches Wirken bis hin zur Gewinnung Ehrenamtlicher, den Wallfahrten und Ausflügen. Mit einem herzlichen „Vergelt's Gott“ und den besten Wünschen verabschiedete sich der Pastoralrat mit einem Segenslied. Für alle Ministranten bedankte sich Helena Deibler aus Marktoffingen beim Pfarrer und erinnerte an die Fußballturniere, an die gemeinsamen Ausflüge und an sonstige Zusammentreffen.

Im Anschluss sprach Fremdingens Bürgermeister Frank-Markus Merkt - auch im Namen von Marktoffingens Bürgermeister Helmut Bauer beziehungsweise dessen Stellvertreterin Anke Drukewitz - den Dank für die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden Fremdingen und Marktoffingen aus, verbunden mit den besten Wünschen für Kammerlanders neue Aufgabe. Die musikalische Umrahmung der Feier übernahm der Musikverein Fremdingen.

Fremdingens Pfarrer Michael Kammerlander wurde feierlich verabschiedet. Foto: Konrad Nagowski

Pfarrer Michael Kammerlander wird im September die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf übernehmen. Sein Nachfolger in Fremdingen wird Pfarrer Simon Sarapak sein, der zur Zeit als Kaplan in Neu-Ulm wirkt. (AZ)