So feiert die Fremdinger Feuerwehr drei Tage lang

Die Freiwillige Feuerwehr Fremdingen feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Das ist das Programm.

Die Vorbereitungen in Fremdingen sind in vollem Gange: Das Festzelt wird hergerichtet, Zäune werden aufgestellt und an mancher Stelle wird auch noch ein bisschen gestrichen, wie der Verein in einem Instagram-Video zeigt. Denn an diesem Wochenende feiert die Freiwillige Feuerwehr Fremdingen ihr 150-jähriges Bestehen mit einer großen Feier.

Timo Schneider, Leiter des Festausschusses, schildert, dass bislang alles super laufe: "Wir sind absolut im Zeitplan." Das habe auch an den vielen Helfern gelegen, beim Zeltaufbau waren 75 Personen dabei. Organisationserfahrung ist vorhanden, da viele Beteiligte auch beim Blasius-Festival engagiert sind. Doch solch ein Event umzusetzen, sei noch mal etwas anderes als ein Festival im Freien, schildert Schneider.

Feuerwehr Fremdingen feiert 150-jähriges Bestehen

Los geht es am Freitag ab 20.30 Uhr. Dann spielt die Vorband Nice und leitet die anschließende Rocknacht mit der Band Shark ein. Am Samstag können sich ab 13.30 Uhr Kinder bei Hüpfburgen austoben. Um 17.30 Uhr findet ein Totengedenken am Feuerwehrhaus statt, es folgt der Festzug zum Zelt. Danach gibt es den offiziellen Festakt um 18.30 Uhr mit dem Bieranstich, er wird vom Musikverein Fremdingen musikalisch untermalt. Ab 21 Uhr machen dann die "Almrocker" weiter und wollen für Partystimmung in Fremdingen sorgen.

Der Sonntag wird mit einem Festgottesdienst eingeleitet, der ab 9.30 Uhr beginnt. Dabei soll dann auch das neue Feuerwehrauto gesegnet werden. Anschließend gibt es einen Mittagstisch im Zelt. Feierlich wird es noch einmal ab 13.30 Uhr, dann steht nämlich der große Festumzug durchs Dorf mit Fahneneinmarsch an. Der Musikverein Fremdingen wird dazu spielen. Weitere musikalische Programmpunkte folgen mit der "Brotzeitmusi" und "Die Narrischi Wölf", bevor das Fest ab 22.30 Uhr mit einem Großen Zapfenstreich der Stammkapelle Fremdingen sein würdevolles Ende finden soll. Der Eintritt am Samstag sowie Sonntag ist frei. Für den Freitagabend sind Tickets notwendig, der Vorverkauf ist beendet. Tickets gibt es aber an der Abendkasse für elf Euro.

Für Shark am Freitagabend in Fremdingen gibt es einen Bustransfer

Für den Freitagabend hat der Verein einen Bustransfer organisiert und vier Linien eingerichtet. Wer noch kein Ticket hat, kann dies im Bus für sieben Euro (Hin- und Rückfahrt) erwerben, sofern noch Platz ist. Die Linie 1 fährt über Unterschneidheim (Bushaltestelle Nordhäuserstraße, Abfahrt 19.30 Uhr), Zipplingen (Dorfplatz, 19.40 Uhr), Geislingen (Bushaltestelle, 19.45 Uhr) und Marktoffingen (Poststraße, 19.50 Uhr). Die Rückfahrt ist ab 2.15 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Linie 2 fährt über Minderoffingen (G'friere, 20.20 Uhr), Bühlingen (Bushaltestelle, 20.25 Uhr), Herblingen (Bushaltestelle, 20.35 Uhr) und Hochaltingen (Bushaltestelle, 20.40 Uhr), hier geht es um 3 Uhr zurück. Linie 3 bedient Wallerstein (Mittelschule, 19.35 Uhr), Birkhausen (Bushaltestelle, 19.40 Uhr), Maihingen (Dorfplatz, 19.45 Uhr) und Utzwingen (Bushaltestelle, 19.50 Uhr). Hier ist die Rückfahrt für 2.15 Uhr angesetzt.

Die Linie 4 fährt über Seglohe (Bushaltestelle, 20.20 Uhr), Hausen (Schützenheim, 20.25 Uhr), Niederhofen (Feuerwehrhaus, 20.30 Uhr), Ehingen am Ries (Kindergarten, 20.40 Uhr), Belzheim (Bushaltestelle Staatsstraße, 20.50 Uhr). Ab 3 Uhr geht es dann hier zurück.