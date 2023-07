Unbekannter lockert Radmuttern in Fremdingen

Am Wochenende lockert ein unbekannter Täter die Radmuttern eines fremden Autos. Die Fahrerin bemerkt den Schaden und bricht die Fahrt ab.

Die Radmuttern eines geparkten Autos sind am Wochenende von einer unbekannten Person in Fremdingen gelockert worden. Laut Polizeibericht stand das silberne Auto an der Kirche St. Leonhard. Als die 24-jährige Fahrerin während der Fahrt seltsame Geräusche bemerkte, hielt sie sofort an, sodass ein Unfall verhindert werden konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

