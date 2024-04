"Was wären Dörfer ohne Kapellen?" Das war der Festakt zum Blasmusikfest

Plus Nach über 30 Jahren findet in Fremdingen wieder das Bezirksmusikfest statt. Die Präsidentin des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes lobt die Kapellen und die Frauen.

Es ist nun mittlerweile über 30 Jahre her, dass ein Bezirksmusikfest in Fremdingen stattgefunden hat. Die Aufregung aller Beteiligten war groß, es herrschte reges Treiben vor Beginn des vorausgehenden Festakts zum 32. Bezirksmusikfests des 16. Bezirks des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, das vom 18. bis 21. Juli stattfinden wird. Verschiedene Musikvereine aus der Umgebung und andere Vereine waren gekommen, um der Veranstaltung und den vorherigen Wertungsspielen beizuwohnen. Die Blaskapelle Fremdingen eröffnete den Abend mit dem Stück „In aller Kürze“ von Thomas Asanger.

Bezirksvorsitzender Joachim Braun stellte seine Rede unter das Motto eines Zitats des vergangenen Bezirksmusikfests in Fremdingen 1991: „Gemeinschaftssinn ist die prägende Kraft und das sichere Fundament unserer Vereine.“ Dieses Zitat sei für ihn gelebte Erfahrung. Der Musikverein Fremdingen sei sein Heimatverein, dort habe er das erste Mal Querflöte gespielt, und er sei bis heute noch als Dirigent tätig. Er lobt das ehrenamtliche Engagement und die Gemeinschaft im Verein.