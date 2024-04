Wenn aus mehreren Events ein großes Festival in Fremdingen wird

Die Vorbereitungen für Blasius und Bezirksmusikfest im Juli laufen auf Hochtouren. "Es wird definitiv einmalig", sagen Organisatoren. Es gibt einige Neuerungen.

In Fremdingen steht im Juli ein riesiges Event bevor. Am langen Wochenende von Donnerstag, 18. Juli, bis einschließlich Sonntag, 21. Juli, wird nicht nur das beliebte Blasmusik-Festival "Blasius" stattfinden, sondern auch die Jubiläumsfeier rund um das 150-jährige Bestehen des Musikvereins Fremdingen nachgeholt, das eigentlich 2021 hätte gefeiert werden sollen. Gleichzeitig haben die Musikerinnen und Musiker den Zuschlag für die Ausrichtung des Bezirksmusikfestes des Bezirks 16 Donau-Ries für das Jahr 2024 erhalten. Der Verein lässt also mehrere Feste zu einem verschmelzen und hat dafür seine eigene Gleichung aufgestellt: Blasius plus Bezirksmusikfest ist gleich Bezirksmusikfestival. "Es wird definitiv einmalig", sagt Vorsitzender Benjamin Seefried und spricht im Interview über die Höhepunkte des Wochenendes.

Vieles werde den Besucherinnen und Besuchern vertraut vorkommen, sagt Seefried. Das Gelände bleibe gleich, es solle das übliche Festivalfeeling aufkommen und dabei sämtliche Facetten der Blasmusik, von traditionell bis modern, gespielt werden. Übernachtet werden kann auf dem Zelt- und Caravanstellplatz. Wie auf einer Art Street-Food-Markt soll das regionale Essen angeboten werden.

82 Bilder Blasius in Fremdingen: Impressionen vom Samstag Foto: Werner Rensing

Blasius und Bezirksmusikfest 2024 werden zu großem Fest in Fremdingen

Neu sei in diesem Jahr, dass der Donnerstag gezielt als Anreise- und Warm-up-Tag angeworben werde, erklärt der Vorsitzende. Bisher seien die Gäste zum Teil auch schon an diesem Tag gekommen, aber eher inoffiziell. In diesem Jahr werden dann aber auch schon die ersten Gruppen auf der Zeltplatzbühne spielen.

Am Festwochenende selbst kommt der Festsonntag hinzu, für den kein Ticket notwendig ist. Neben einem Gottesdienst ist Frühschoppen und später dann ein großer Festumzug geplant. Das Programm läuft bis in die Abendstunden. Seefried gibt bekannt, dass nach dem Umzug die Brauhausmusikanten und die Saustoimusi den Festnachmittag gestalten werden und den Abschluss ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps in Ulm bilden wird.

Blasius 2024: Besondere Tickets für Gruppen und Neugierige

2024 wird Seefried zufolge ein besonderes Ticketangebot bereitgestellt. Neben den Tages- und Wochenendtickets gibt es Gruppentickets für Gruppierungen ab zehn Personen. Speziell für die Bevölkerung vor Ort sei ein sogenanntes Brotzeitticket eingeführt worden. Wenn man vor 21 Uhr das Festivalgelände verlässt, erhält man 20 Euro vom Tagesticketpreis (32 Euro) zurück. So könne sich jeder einmal ein Bild vom Festival machen und reinschnuppern, meint Seefried. Tickets gibt es online und unter anderem in der Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten.

Unter den Bands sind in diesem Jahr wieder Publikumslieblinge wie "Faxxer". Für Partystimmung sorgen sollen "Viera Blech" und ein letztes Mal auf dem Blasius zu sehen sein wird "Die Brasserie", wie Vorsitzender Seefried erzählt. Die Gruppe mache im nächsten Jahr voraussichtlich nicht weiter.

Traditionelle und moderne Blasmusik-Gruppierungen sind beim Blasius-Festival dabei. Foto: Werner Rensing

Headliner am Samstag sind "Druckluft" aus Bonn

Der Musikverein Fremdingen hat aber auch Neues im Programm. Erstmals spielt als Headliner die Formation "Druckluft" (Samstag, 21. Juli, 22.30 Uhr), eine Brass- und Performance-Band aus Bonn, die mit poppiger Blasmusik viel Energie auf die Bühne bringt und sich 2009 als Schülerband zusammengetan hat.

Das Blasius fand zum ersten Mal im Jahr 2017 statt. Mit den Jahren ist das Blasmusik-Festival immer größer geworden. Von anfänglich 2000 Besucherinnen und Besuchern gehen die Veranstalter in diesem Jahr von rund 3000 Gästen aus. Da sei dann aber auch eine Grenze erreicht, meint Seefried. "Wir achten immer darauf, dass es den familiären Charakter beibehält, das macht uns auch aus. Es ist ein Fest von Musikern für Musiker." Rund 250 Helferinnen und Helfer sind allein am Festival-Wochenende im Einsatz.

Auch das Bezirksmusikfest wirft seine Schatten voraus. Schon nächste Woche, am Samstag, 13. April, finden ab 9 Uhr in der Fremdinger Turnhalle die Wertungsspiele des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (Bezirk 16 Donau-Ries) statt. Im Rahmen des 32. Bezirsmusikfestes stellen sich die Musikkapellen dieser Herausforderung. Einen Tag zuvor, am 12. April (19 Uhr), gestaltet der Musikverein Fremdingen die Eröffnung der 25. Rieser Kulturtage mit.