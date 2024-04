Julian Bosch kehrt zurück zum TSV Nördlingen

25-jähriger Abwehrspieler wechselt nach einem einjährigen Intermezzo in Rain zurück ins Ries.

Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen bastelt bereits am Kader für die neue Saison. Nach einem einjährigen Ausflug zum TSV Rain kehrt Julian Bosch wieder ins Ries zurück. Der 25-jährige Abwehrspieler hatte bereits in der U19 für Nördlingen gekickt und nach einem kurzen Abstecher nach Illertissen dann von 2018 bis 2023 die erste und zweite Mannschaft des TSV unterstützt. Beim TSV Rain war Bosch in 27 Partien im Einsatz. Nördlingens Sportlicher Leiter Julian Brandt sagt zum Transfer: "Julian kennt den Verein und die Mannschaft sehr lange. Er hat in Rain eine gute Entwicklung genommen und wir planen langfristig mit ihm. Er ist ein sehr variabler Spieler, kann auf mehreren Positionen spielen und ich freue mich, dass er wieder zurück ist." (AZ)

Lesen Sie dazu auch