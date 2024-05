Hainsfarth

vor 33 Min.

Die Heuboden-Galerie wurde in Hainsfarth zu Kleinkunst-Bühne

Plus Auch bei der zweiten Auflage der Heuboden-Galerie war das Interesse groß – dieses Mal gab es noch eine literarische Note in Hainsfarth zu sehen.

Von Friedrich Wörlen

Im vergangenen Jahr war der Ansturm auf die Hainsfarther Heuboden-Galerie groß, so groß, dass schon ein weiteres Event möglich schien. Christa Meese hat sich für eine Fortsetzung entschieden und in ihrer Hainsfarther „Heuboden-Galerie“ der Ausstellung eine literarische Note hinzugefügt. Zum zweiten Mal sie durfte sich über überraschend starkes Interesse freuen; jedenfalls reichten am Pfingstsonntagnachmittag die vorbereiteten Sitzplätze nicht aus, sodass pünktliches Erscheinen vorteilhaft war. Die „Kohlgasse 14“ war anscheinend nicht auf allen Navis einprogrammiert. Was war geboten?

Vor „vollem Haus“ – gut belüftet, da unmittelbar unter dem „rohen“ Ziegeldach – lief ein kurzes, unterhaltsames und akademisch-lehrreiches Literaturgeschichtsprogramm ab. Der rote Faden spannte sich von Friedrich Schlegel, einem Repräsentanten der Frühromantik, bis Ernst Jandl, der Leitfigur der wichtigen Kunstrichtung des DADA und genialem Vorbild für viele Autoren, auch Amateur- und Gelegenheitsdichter und -dichterinnen.

