Elektrostapler entzündet sich in Kartoffelhalle in Hainsfarth wohl selbst

Die Feuerwehren aus Hainsfarth und Oettingen löschen den Brand in Hainsfarth mit rund 50 Mann. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Ein Radfahrer hat am Dienstagnachmittag eine starke Rauchwolke und einen lauten Knall über einer Kartoffelhalle in der Heimostraße in Hainsfarth bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte stellten beim Eintreffen fest, dass ein Elektrostapler in der Umladehalle vermutlich durch Selbstentzündung in Brand geriet.

Die ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hainsfarth und Oettingen löschten den Brand nach Angaben der Polizei unverzüglich, sodass der Sachschaden auf den Stapler begrenzt werden konnte. Es entstand trotz allem ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. (AZ)