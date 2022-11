Gedenkstunde zur Reichspogromnacht

Am 9. November 1938 brannten Synagogen. Jüdische Geschäfte wurden demoliert und innerhalb weniger Tage Hunderte Juden ermordet. Damit begann die offene Verfolgung der Juden in der Diktatur des Nationalsozialismus. Der Freundeskreis der ehemaligen Synagoge Hainsfarth veranstaltet am 9. November eine Gedenkfeier hinsichtlich des Pogroms der ehemaligen nationalsozialistischen Regierung Deutschlands.

Gedenkredner dieser Veranstaltung ist Walter Beck, der Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen. Die Feier wird gestaltet von Jugendlichen des Dekanats Oettingen und den katholischen und evangelischen Bildungswerken Donau-Ries. Die musikalische Umrahmung übernehmen Günter Simon und Werner Eisenschink vom Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Beginn ist um 19 Uhr. (AZ)