Die letzte Harburger Brauerei wurde von Sixenbräu übernommen

Plus Von den sechs Brauereien in Harburg ist heute keine mehr übrig. Die Sonnenbräu hatte eine besonders wechselvolle und lange Geschichte.

Sechs Brauereien gab es einst in Harburg, keine einzige existiert mehr. Ihre Geschichte hat der Heimatforscher Fritz Leimer bereits 1994 beschrieben, im ersten Band der Reihe "Harburger Hefte". Diese 44 Seiten sind eine wahre Fundgrube und verraten auch, wann die letzte Brauerei schloss.

Die Lammbrauerei verlor schon 1779 von Amts wegen das Braurecht, jedoch war das Betreiben der Gastwirtschaft weiterhin erlaubt. Die Schlossbrauerei brannte 1873 ab und wurde nicht mehr aufgebaut. Ihre Bierkapazitäten wurden von den anderen Harburger Brauereien übernommen. Die Brauereien zum Adler, Löwen und Straußen stellten um 1900 ihren Betrieb ein. Und 1965 kam auch für die letzte noch verbliebene Brauerei, die Sonnenbräu, das endgültige „Aus“. Diese Brauerei hat aber eine so bewegte Geschichte, dass sie es Wert ist, etwas genauer betrachtet zu werden.