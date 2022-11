Heimat-Check

vor 32 Min.

Ist Ehingen am Ries die unbeliebteste Gemeinde des Landkreises?

Ehingen am Ries ist im Heimat-Check am schlechtesten bewertet worden. Doch das sieht der Bürgermeister anders.

Plus Im Heimat-Check ist Ehingen am Ries das Schlusslicht im Landkreis Donau-Ries. Doch Bürgermeister Thomas Meyer sagt, die Gemeinde stehe in vielen Bereichen besser dar.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

In einer Rangliste steht immer jemand am Ende – beim Heimat-Check, der Umfrage unserer Zeitung, fällt dieser letzte Platz Ehingen am Ries zu. 36 Personen aus der Gemeinde haben abgestimmt, das ist natürlich kein repräsentativer Wert, sondern gibt nur einen kleinen Einblick. Bürgermeister Thomas Meyer sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er die Fragen etwas schwierig sieht – schließlich ließen sich Städte und kleine Kommunen schlecht vergleichen. Dazu sei die Gemeinde im Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Bezirk Schwaben mit Gold und im Landesentscheid mit Silber ausgezeichnet worden. Dort werde ja von Fachleuten bewertet, wie die Zukunftsaussichten einer Kommune seien – die demnach ja gut sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen