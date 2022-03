28-Jähriger nach missachteter Vorfahrt in Hohenaltheim verletzt

In Hohenaltheim hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Die Folgen: Zweimal wirtschaftlicher Totalschaden und ein verletzter Fahrer.

Zwei wirtschaftliche Totalschäden und eine Verletzung an der Halswirbelsäule sind am Donnerstagmorgen die Folgen eines Unfalls in Hohenaltheim gewesen. Gegen 6.50 Uhr befuhr ein 41-Jähriger die Dorfstraße und wollte in Richtung Weierhof geradeaus weiterfahren.

Der 28-Jährige fuhr dem anderen Autofahrer in die Beifahrerseite

Nach Angaben der Polizei übersah er dabei beim Überqueren der Kreuzung einen von rechts kommenden 28-jährigen Pkw-Fahrer, der eigentlich Vorfahrt hatte. Der 28-Jährige fuhr daraufhin mit der Fahrzeugfront dem 41-Jährigen in die Beifahrerseite.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Acker geschleudert, der 28-Jährige erlitt eine leichte Verletzung der Halswirbelsäule. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)