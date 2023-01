Hohenaltheim

Armin Sporys zum neuen Bürgermeister in Hohenaltheim gewählt

Plus Eindeutig wählen die Bürgerinnen und Bürger in Hohenaltheim Armin Sporys zum neuen Gemeindeoberhaupt. Was er vorhat und was sich die Menschen von ihm wünschen.

Von Jan-Luc Treumann

Neun Minuten vor Schluss kommt noch ein Bürger, um abzustimmen. Keine zehn Sekunden braucht er, bis er wieder aus der Kabine im Gemeindesaal geht. Es ist ja auch eine einfache Wahl: Es ist nur ein Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Hohenaltheim nominiert worden. Und anders als im Jahr 2020, als Martina Göttler als alleinige Kandidatin auf einmal einen Gegenkandidaten hatte, wurde in diesem Jahr der Nominierte mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gewählt: Armin Sporys ist der neue Bürgermeister von Hohenaltheim – offiziell tritt er das Amt am 1. Februar an.

