Der Biber beschäftigt Hohenaltheim wieder

Hohenaltheim beschäftigt sich wieder mit dem Biber: Ende 2022 waren die Tiere in Niederaltheim aktiv, das Landratsamt erlaubte, dass unter bestimmten Umständen Dämme entfernt und Biber eingefangen werden dürfen. Zuletzt beschäftigte sich aber wieder der Hohenaltheimer Gemeinderat mit dem Thema, wie Bürgermeister Armin Sporys im Gespräch mit unserer Redaktion schilderte.

An der Gemarkungsgrenze zu Balgheim habe sich bislang ein Pächter des Forellenbachs darum gekümmert. Vor Ort seien Rohre eingebaut gewesen, sodass "der Wasserstand nicht so angestaut wird, wie der Biber es wollte". Die Vorrichtung sei aber in die Jahre gekommen, man benötige nun einen größeren Durchmesser neuer Rohre. Die Gemeinde besorge diese, der Pächter baue sie ein, sei die Abmachung, so Sporys. Zuletzt gab es einen Ortstermin mit dem Landratsamt, allerdings wurde dann festgestellt, dass der Biberdamm von einer unbekannten Person entfernt worden sei, so Sporys. Sollte sich der Biber dort wieder ansiedeln, wolle man dann die Rohre verbauen, sagte der Bürgermeister.

Gregor Saam ist neues Mitglied im Hohenaltheimer Gemeinderat

Der schilderte auch, dass der Defibrillator, der früher in der Bank hing und zwischenzeitlich bei der Feuerwehr untergebracht wurde, nun am Rathaus angebracht sei. Somit ist das Gerät besser zugänglich.

Zudem wurde in der vorherigen Gemeinderatssitzung Gregor Saam als neues Mitglied des Gemeinderates vereidigt. "Er war erster Nachrücker und hat sich auf Anfrage bereit erklärt, dass er das macht", sagt der Bürgermeister. Zudem wurde Heinz Hönning zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Dies war nötig geworden, weil die frühere Bürgermeisterin Martina Göttler zurückgetreten war und Sporys zum Ersten Bürgermeister gewählt wurde.

Des Weiteren hat sich der Gemeinderat mit drei Anträgen zu Photovoltaikanlagen in Niederaltheim beschäftigt. Zwei davon sollen innerorts auf Dächern errichtet werden, eine außerhalb. Da der Ensembleschutz in Niederaltheim diese eigentlich nicht erlaube, sei die Zustimmung des Gremiums nötig gewesen, so Sporys. Allerdings seien die Anlagen nicht direkt von der Straße einsehbar, daher versperre man sich nicht, wenn der Rat einen Beitrag zu erneuerbaren Energien leisten könne, und habe dem zugestimmt.

Hohenaltheim schafft zwei Solarlaternen an

Die freiwillige Feuerwehr in Hohenaltheim hat zudem nötige neue Ausrüstung wie Jacken oder Schuhe bekommen, die Kosten dafür liegen bei rund 2900 Euro.

Ebenfalls genehmigt hat der Gemeinderat die Anschaffung von zwei solarbetriebenen Straßenlaternen im Wert von rund 7000 Euro. Bei der Verbindung von Froschbach- und Raiffeisenstraße sei es gerade im Herbst und Winter morgens sehr dunkel, so Sporys, daher wolle man den Weg insbesondere für Kinder sicherer machen.

Bewegung soll auch in den Breitbandausbau kommen. Hier kooperiert die Gemeinde mit Ederheim, fünf Firmen haben Angebote abgegeben. Da bei allen aber noch Fragen offen seien, wurde die Frist noch einmal bis Ende April verlängert, schildert der Bürgermeister. Er hofft, dass im Jahr 2024 mit dem Ausbau begonnen werden kann und dann eventuell Ende 2025 abgeschlossen ist. Ziel sei, jedes bewohnte Haus in der Gemeinde anzuschließen.