Garage in Hohenaltheim aufgebrochen, aber nichts gestohlen

Eine Garage ist in Hohenaltheim aufgebrochen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Einbruch hat sich zwischen Samstag, 1. Januar, und Dienstag, 4. Januar, in Hohenaltheim ereignet. Eine unbekannte Person durchtrennte ein Vorhängeschloss und brach in eine Garage in der Hauptstraße ein, wie die Polizei schildert. Die Person habe allerdings nichts aus der Garage entwendet.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)