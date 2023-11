Hohenaltheim

vor 21 Min.

Ländliches Entwicklungsprojekt: Wie teuer wird es für Hohenaltheim?

Plus Bürgermeister Sporys berichtet in der Gemeinderatssitzung von einem Treffen mit anderen ILE-Gemeinden. Außerdem bekommt die Gemeinde eine neue Praxis.

Von Peter Tippl Artikel anhören Shape

Das Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) der ILE-Region "Südries-Kesseltal" soll in den sieben Gemeinden rund um Hohenaltheim erarbeitet werden. Das berichtete der Hohenaltheimer Bürgermeister Armin Sporys in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ziel des Ganzen ist es, die wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen zu stärken. Dabei werden Projekte und Maßnahmen aufgegriffen und bis zur Umsetzung gebracht – auch in Hohenaltheim wird sich etwas tun.

Ein Aspekt zur Stärkung der sozialen Lebensbedingungen wurde in Hohenaltheim bereits in der Sitzung auf den Weg gebracht: In einer ehemaligen Filiale einer Bank an der Weilerstraße wird Anfang kommenden Jahres eine Praxis für Kinesiologie eröffnen. Dem vorgelegten Bauantrag erteilte der Gemeinderat einstimmig das Einvernehmen. Stressbewältigung, Stärkung der individuellen Lebenssituation, Konfliktbewältigung und Wege zur positiven Lebenseinstellung sind einige ihrer Ansatzpunkte, erläutert die Antragstellerin im Nachgang der Sitzung. Im Gemeinderatsgremium wurde diese Einrichtung positiv gesehen, da sie zur Belebung des Ortes beiträgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen