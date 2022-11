Nördlingen stärkt die Zukunft des Schwimmens und des Tourismus im Ries

Plus Es ist richtig, als Kommune im Wirtschaftsabschwung zu investieren. Nördlingen schafft mit Hallenbad und Sauna einen weiteren wichtigen Standortvorteil.

Der Nördlinger Stadtrat hat den Weg für ein modernes Hallenbad mit Saunalandschaft freigemacht. Damit stärkt das Gremium nicht nur die Stadt Nördlingen, sondern auch den Tourismus im Ries. Mit dem Unesco-Global-Geopark, dem Ries-Panorama-Weg und den vielen sehenswerten Orten erhält vor allem die Stadt Nördlingen in der eher schwächer besuchten Winterzeit einen vielversprechenden Anziehungspunkt.