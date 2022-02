Arbeitslosenquote im Kreis Ries steigt auf 2,1 Prozent

Im Kreis steigt die Erwerbslosenquote. Es gibt zwar weniger Arbeitslose als vor der Pandemie, mit Blick auf offene Stellen ist aber noch Luft nach oben.

Die Arbeitslosenquote im Ries ist im Januar um 0,2 Prozent gestiegen. „Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen liegt die Arbeitslosenquote bei 2,1 Prozent, im Dezember waren es noch 1,9 Prozent", wird Richard Paul, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Donauwörth, in einer Pressemitteilung zitiert. Insgesamt seien 62 Arbeitslose mehr gemeldet, als vor einem Monat.

Damit liege die Arbeitslosenquote aber erfreulicherweise niedriger als vor der Corona-Krise, "im Januar 2020 war die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent", sagte der Chef der Donauwörther Agentur für Arbeit.

664 Erwerbslose im Ries

Im Januar haben sich 233 Rieser neu arbeitslos gemeldet, 151 kamen aus einer Erwerbstätigkeit. Dagegen konnten 168 ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 63 eine Beschäftigung auf. Von den 664 arbeitslos gemeldeten Personen waren 375 bei der Arbeitsagentur und 289 im Jobcenter Donau-Ries gemeldet.

Im Januar wurden 77 neue Arbeitsstellen gemeldet, 19 weniger als im Dezember. Im Vorjahresvergleich ist das ein Zuwachs um 27 Stellen oder 54 Prozent. An offenen Stellen mangelt es entsprechend nicht, aktuell sind 555 verfügbare Positionen gemeldet. Im Vergleich zum Dezember 2021 sind das zehn mehr und 161 mehr als vor einem Jahr. Der Stellenbestand liege ebenfalls über dem Vorkrisenniveau, berichtete Paul weiter, "damals waren nur 482 Arbeitsstellen zur Besetzung registriert."

Fachkräfte werden in allen Bereichen gesucht

Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte in den Bereichen Verkauf, Lager, Berufskraftfahrer und Maschinen- und Anlagenführer. Auch in der Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik und Metallbearbeitung werden Stellen angeboten, ebenso in Büro und Sekretariat, Holz-, Möbel- und Innenausbau. Außerdem gibt es in der Gesundheits- und Krankenpflege und Metallbearbeitung verfügbare Stellen. (pm)