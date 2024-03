Ferienzeit ist Ausflugszeit: Das ist rund um Ostern im Donau-Ries-Kreis geboten

Tierpark, eine Tour zum gemeinsamen Schaukeln oder Tipps für Regentage: Mit diesen Aktivitäten kann man die Osterferien mit der Familie spannend gestalten.

Die Ferienzeit steht bevor und somit gibt es rund um Ostern viele besondere Traditionen im Landkreis Donau-Ries zu feiern: In Oettingen steht etwa das Osterbrunnenfest an, auf Schloss Harburg gibt es eine besondere Ostereiersuche. Und auch abseits der bekannten Programme lohnt sich so mancher Ausflug in die Region. Unsere Redaktion hat einige Tipps für die Osterferien zusammengetragen – auch für schlechtes Wetter.

Am 26. März und am 3. April können Kinder im Museum Kulturland Ries in Maihingen in einem alten Holzfeuerofen Kekse backen. Dabei packen sie bei allen Arbeitsschritten mit an – vom Zutaten abwiegen bis zum Verzieren. Nebenbei erfahren sie mehr über Getreide und die Herstellung von Mehl. Im zweiten Kurs an diesen Tagen stehen Wildbienen im Fokus. Da es für sie immer schwieriger wird, einen Unterschlupf zu finden, schaffen die Kinder Abhilfe, indem sie Bienenhotels für ihren Garten bauen. Zudem erfahren sie Wissenswertes über das Leben der fleißigen Insekten sowie ihre Bedeutung für Natur und Mensch. Die Teilnahme kostet pro Kurs acht Euro. Die Mittagsbetreuung kann für zwei Euro hinzugebucht werden. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 09087/9207170 oder per Mail an mklr@bezirk-schwaben.de möglich.

Tierpark in Bertenreit mit Fohlen und Ferkeln

Einen Ausflug der tierischen Art können Familien bei schönem Wetter in den Kaisheimer Ortsteil Bertenreit unternehmen. Dort liegt die Waldgaststätte Schlössle mit großem Tierpark. Montag und Mittwoch ist Ruhetag, sonst hat das Lokal ab 14.30 Uhr bis etwa 21 Uhr geöffnet. Zu bewundern gibt es dort nicht nur ein Pony-Fohlen, das erst kürzlich das Licht der Welt erblickt hat und für das erst noch ein Name gefunden werden muss. Kinder können auch Alpakas, Lamas, Esel, Pferde, Kühe und jede Menge Ferkel beobachten.

Schaukel-Fans sollten sich den 6. April vormerken. Von 14 bis 18 Uhr bringt Geoparkführerin Katrin Ott Interessierte zu einem ganz besonderen Platz am Riesrand, an dem es eine Schaukel für größere Kinder und Erwachsene gibt. Bei einer Wanderung geht es auf den Blasienberg nach Kirchheim am Ries. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der VHS Nördlingen unter vhs.noerdlingen.de.

In Donauwörth gibt es Kinderführungen. Foto: Ulrike Steger (Symbolbild)

Kinderführung in der Stadt Donauwörth

Eine Führung extra für Kinder (von etwa fünf bis sieben Jahren) wird in Donauwörth wieder angeboten. Im Ferienprogramm des Landkreises Donau-Ries ist für die Osterferien folgender Termin aufgeführt: Dienstag, 26. März, um 14 Uhr; bei der Führung erfahren die Kleinen unter anderem, wie und wo die Stadt Donauwörth entstanden ist. Treffpunkt ist an der Tourist-Information (Rathausgasse 15). Die Führung dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen an der Führung teilnehmen dürfen. Anmeldung unter Telefon 0906/789151 oder per E-Mail an tourist-info@donauwoerth.de. In den Ferien werden auch noch weitere Stadtführungen für Kinder angeboten.

Auch bei schlechtem Wetter kann man im Kreis Donau-Ries Ausflüge machen

Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, so gibt es neben den bekannten Museen und Hallenbädern im Landkreis in der Region eine Fülle an Möglichkeiten, trotzdem etwas zu unternehmen. Zusammengefasst sind Tipps aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen im Büchlein "Freizeittipps für Regentage", beispielhaft seien folgende Ziele genannt: Da wäre das Ballonmuseum in Gersthofen, das Radiomuseum in Wertingen, das paläontologische und geologische Museum in Solnhofen (Bürgermeister-Müller-Museum) und die Umweltstation Mooseum in Bächingen im Landkreis Dillingen.

Wichtig: Wegen der Feiertage wird geraten, die Öffnungszeiten zu überprüfen. An Tagen wie Karfreitag kann es durchaus sein, dass in öffentlichen Einrichtungen nicht alle gängigen Angebote zur Verfügung stehen und die Öffnungszeiten eingeschränkt sind.