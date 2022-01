Landkreis Donau-Ries

10:53 Uhr

Landkreis Donau-Ries ermöglicht flächendeckend Pool-Tests in Kitas

Plus An einem Großteil der Kitas im Donau-Ries sollen Pooltests Standard werden. Damit ist der Kreis in Schwaben der erste, der das flächendeckend ermöglichen will.

Von Lisa Gilz

Manchmal braucht es mehr als einen Anlauf: Anstatt an vier Kitas im Landkreis Donau-Ries sollen ab Februar an 60 Kitas Pooltests möglich sein. Bis jetzt hatten allein Einrichtungen im Zusammenhang mit einem Pilotprojekt die Möglichkeit, die Kinder mit dem PCR-Verfahren zu testen. Aufgrund des hohen Interesses bei Eltern und Kitas suchte das Landratsamt nach einem Labor und passenden Transportdienst, um die Menge an Tests gewährleisten zu können. Nach dem bei der ersten Ausschreibung kein Labor oder Kurier gefunden wurde, suchte das Landratsamt erneut - diesmal mit Erfolg.

