Neuer Film über den Landkreis Donau-Ries

In etwas mehr als fünf Minuten werden zahlreiche Sehenswürdigkeiten des Landkreises Donau-Ries vorgestellt. Es gibt aber ein Manko.

Nach dem Image-Film „Ferienland Donau-Ries 1 - Brauchtum, Tradition und Heimat“ hat die in Auhausen ansässige Foto- und Video-Dienstleistungsagentur LufDi nun den Film „Ferienland Donau-Ries 2 – Familie und Freizeit“ online gestellt. War es im ersten Film das rüstige Rentnerpaar Brigitte und Karl, das sich über die Wander- und Erholungsmöglichkeiten freuen durfte, so macht jetzt eine Familie mit zwei Kindern von Donauwörth aus Urlaub im Ferienland Donau-Ries.

Auf den Ipf und nach Leitheim

Nach einer Stippvisite im Käthe-Kruse-Puppen-Museum und bei der Motor-Flugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen gehen die vier in der Kletterhalle die Wände hoch. Gleich anschließend besuchen sie den Bopfinger Hausberg, den alten Keltensitz auf dem Ipf, und die gegenüber aufragende Burgruine Flochberg. Eine Fahrt mit dem Heißluftballon über das Harburger Schloss gibt es - mit anschließender Begrüßung durch eine charmante Schlossführerin, - und dann eine Radtour zum Niederhaus und zur Villa rustica bei den Ofnethöhlen im Maienbachtal. Schöne Bilder entstehen in Leitheim - Schloss und Weinberg. Die Stadt Oettingen wird vorgestellt, und nach einem Besuch im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen kehrt die Familie bei Küchenmeister Alexander Trollmann in der Wemdinger Wallfahrtsgaststätte ein. Dazwischen finden sie noch – dem Anschein nach im Mündungsgebiet des Lech - Zeit für eine geruhsame Kanupartie.

Mit der Drohne aufgenommen

Immer wieder wechselt die Perspektive. Interessant sind die Passagen, die von der Drohne aus aufgenommen wurden. Immer wieder möchte man „zum Augenblicke sagen: Verweile doch, du bist so schön“, aber bei einer Gesamtlänge von 5:44 Minuten stehen für jede Episode nur klägliche zehn bis 20 Sekunden zur Verfügung. Bevor sich der Betrachter orientiert und die Schönheit der Bilder genießt, wechselt der Schauplatz schon wieder. Oft würde man sich auch konkrete Angaben über die jeweilige Örtlichkeit und ihre Besonderheiten wünschen anstelle der unspezifischen Tourismuswerbung.

Sehenswert ist das neue Imagevideo, und zwar unter https://www.youtube.com/watch?v=GC1PTlmQeDw oder auf der Webseite des Ferienlandes Donau-Ries (https://www.ferienland-donau-ries.de/).