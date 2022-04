Bankeinbruch: Zwei Löpsinger melden sich bei der Polizei

Im Zuge des Bankeinbruchs in Löpsingen Anfang April meldeten sich zwei Zeugen bei der Kriminalpolizei. Die hofft nun auf die Spurensicherung.

Anfang April sind Unbekannte in eine Bank in Löpsingen eingebrochen und haben Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich erbeutet. Wie Kripochef Michael Lechner auf Nachfrage unserer Redaktion schildert, haben sich zwei Zeugen aus Löpsingen bei der Kriminalpolizei gemeldet. Lechner bedankt sich ausdrücklich dafür, auch wenn die Hinweise leider nicht zu weiteren Spuren oder möglichen Tatverdächtigen geführt haben.

Der Kripochef hofft nun auf die umfangreiche Spurensicherung, das Auswerten könne sich aber noch über Monate ziehen. In solchen Fällen sei es auch durchaus möglich, dass es erst nach Jahren einen Ermittlungserfolg gibt, wenn beispielsweise in anderen Fällen dieselben Spuren gefunden werden oder DNA in einem anderen Zusammenhang abgenommen wird.