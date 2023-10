Löpsingen

Das kostet ein Bauplatz im Nördlinger Stadtteil Löpsingen

Plus 30 Einfamilienhäuser können im Gebiet "In der Breite III" im Nordwesten des Stadtteils gebaut werden. Zudem gibt es Plätze für Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus.

110 Namen stehen auf der Liste der Stadtverwaltung Nördlingen. All diese Personen haben sich für ein Baugrundstück im neuen Baugebiet "In der Breite III" in Löpsingen vormerken lassen. Was allerdings noch nicht heißt, dass diese Menschen auch tatsächlich einen Platz kaufen wollen. Angesichts der drastisch gestiegenen Zinsen und der hohen Baukosten verabschieden sich derzeit viele vom Traum vom Eigenheim, wie sich auch beim Baugebiet in Kleinerdlingen beobachten lässt.

Dort habe es rund 200 Vormerkungen gegeben, sagt Kämmerer Bernhard Kugler im Gespräch mit unserer Redaktion. Zur Verfügung standen 16 Bauplätze für Einfamilienhäuser und vier für Doppelhaushälften, dazu kamen noch Grundstücke für sogenannte Kettenhäuser, eine Art Reihenhaus. 140 Euro pro Quadratmeter verlangt die Stadt dort für den erschlossenen Baugrund. Aktuell seien nicht alle Plätze verkauft, sagt Kugler. Und zuletzt seien die Grundstücke überwiegend von Personen erworben worden, die auch über ein entsprechendes Gehalt verfügten. Es sei spürbar, dass die Menschen in Sachen Eigenheim-Bau zurückhaltender werden.

