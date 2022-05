Maihingen

18:30 Uhr

Als es noch 200 Mühlen im Ries gab

Plus Nur vier der 200 Mühlen, die es einst im Ries gab, sind noch in Betrieb. Ein Blick in die Vergangenheit – in der auch der Ursprung eines großen Münchner Bürobedarfsgeschäfts liegt.

Von Friedrich Wörlen

Die Leiterin des Museums Kulturland Ries, Conny Zeitler, brachte es bei ihrem Abschiedsgruß auf den Punkt: "Wir haben einen Crashkurs in Mühlenkunde erhalten." Zuvor hatten die Mitglieder der Rieser Mühlenforschungsgruppe im voll besetzten Vortragsraum des Museums über ihre Forschungsobjekte gesprochen. Rund 200 Mühlen gab es einst im Ries, gerade ganze vier sind derzeit noch aktiv, erklärte Werner Deixler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen