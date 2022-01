Bauhoffahrzeug wird mit Schneeschieber und Kehrwerk ausgestattet

In Maihingen soll der Bauhof eine Kehrmaschine und ein Schneeschild bekommen. Ob eins der Geräte schon diesen Winter zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.

Um die Straßen in Maihingen sauber zu halten, hat der Bauhof in der vergangenen Gemeinderatssitzung einen Antrag für eine Kehrmaschine eingereicht. Zudem ging es um die Anschaffung eines Schneeschildes. Der Gemeinderat Maihingen hat dem Antrag am Montagabend zugestimmt und beschlossen, für rund 9000 Euro die Geräte zu kaufen. Es handle sich dabei nicht um neue Fahrzeuge, erklärt Bürgermeister Franz Stimpfle. Die hydraulische Kehrmaschine und der Schneeschieber werden an das bestehende Kleinfahrzeug des Bauhofes montiert.

Das Schneeschild soll auf schmalen Straßen und Gehwegen den Winterdienst erleichtern. Ob die Gemeinde diesen Winter schon von dem Beschluss des Gemeinderates profitiert, ist noch nicht klar. "Wir haben ein Angebot vorliegen gehabt und dieses angenommen", sagt der Bürgermeister. Zum Einsatz kämen die neuen Werkzeuge sicher, doch sei noch nicht klar, wann es so weit ist.