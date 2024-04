Maihingen

vor 49 Min.

Eine Vernissage ohne den Künstler

Plus Im Museum Kulturland Ries in Maihingen sind noch bis 2025 Werke von Walter Diehm zu sehen. Es war ein Herzenswunsch des gebürtigen Riesers.

Von Peter Urban

Es geschieht nun wirklich nicht alle Tage, dass eine Ausstellungs-Vernissage in einer Kirche stattfindet. Doch selten hat ein solcher Ort, genauer die Maihinger Klosterkirche, besser gepasst als zur Eröffnung der Sonderausstellung „Ries-Momente“ mit Zeichnungen von Walter Diehm. Er verstarb am 5. April 2024 nach kurzer schwerer Krankheit in Aschaffenburg. Die Eröffnung der von ihm ersehnten Ausstellung im Ries und die Publikation des Begleitkataloges konnte er leider nicht mehr miterleben.

Umso berührender war die Vernissage, vor allem auch, als die junge wissenschaftliche Volontärin und Kuratorin des Museums Kulturland Ries, Celine Schmid, die noch vor Wochen mit Walter Diehm persönlich das Ausstellungsprojekt vorbereitet hatte, bei ihren Erläuterungen sichtlich mit Tränen zu kämpfen hatte. Durch den Kirchenraum schien irgendwie der Geist des Künstlers zu schweben, die Anwesenheit seiner drei Töchter und die einfühlsame musikalische Umrahmung von Rosi Seifert an der Orgel unterstützten dieses Gefühl.

