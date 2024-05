Unbekannter fährt das Maihinger Ortsschild um

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat ein Ortsschild von Maihingen umgefahren. Das berichtet die Polizei. Das Schild stand am Ortsausgang in Richtung Dürrenzimmern, bemerkt wurde der Vorfall bereits am vergangenen Freitag. Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht bei der Polizei, sondern flüchtete. Die Beamten bitten um Hinweise, Telefon 09081/2956-0. (AZ)