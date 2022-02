Wo Maihingen das Geopark-Besucherzentrum errichten würde

Plus Die Liste der Bewerber für das Geopark-Besucherzentrum könnte mit Maihingen noch länger werden. Warum die Gemeinde sich ebenfalls bewerben möchte.

Es ist doch noch nicht Schluss: Weil die Bewerbungsfrist für das Geopark-Besucherzentrum noch bis Ende März verlängert worden ist, kann auch die Gemeinde Maihingen noch Unterlagen einreichen. Bürgermeister Franz Stimpfle erklärt die Hintergründe.