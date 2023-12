Marktoffingen

vor 51 Min.

Marktoffingen erhöht Kindergarten- und Krippengebühr

In Marktoffingen steigen die Kita-Gebühren. Betroffen sind etwa 50 Kindergarten- und 13 Krippenkinder.

Plus Die bislang fast kostenlose Marktoffinger Kinderbetreuung wird ab Februar 2024 etwas kosten. Was auf die Eltern zukommt und warum es überschaubar bleibt.

Von Nicolas Friese

In der November-Sitzung hat der Marktoffinger Gemeinderat die Erhöhung der Kindergarten- und Kitagebühr beschlossen. Ende der vergangenen Woche wurden die betroffenen Eltern per Brief informiert, "jetzt ist es druckreif", sagt Bürgermeister Helmut Bauer. Er erklärt im Gespräch mit der Redaktion, dass die Gemeinde die Beträge auf Anraten des Landratsamtes erhöht habe: "Die Kosten sind mittlerweile zu sehr gestiegen." Der Zuschuss des Freistaats mindert die Kosten für Betroffene.

Die Entscheidung sei bislang sehr gut angenommen worden, sagt Bürgermeister Bauer. "Mit Sicherheit wird diskutiert – bis jetzt habe ich aber noch keine negativen Stimmen gehört." Wer seine Tochter oder seinen Sohn bislang im Kindergarten angemeldet hat, musste für eine Betreuung von 7.15 bis 16 Uhr 50 Cent pro Monat bezahlen. Für Eltern von Kindern im Krippenalter kam eine Gebühr von 10 Euro pro Monat auf. Der Grund für die geringen Kosten ist der Zuschuss des Freistaats Bayern, der die Eltern monatlich mit 100 Euro pro Kind unterstützt.

