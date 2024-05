Megesheim

vor 17 Min.

Nach Brand eröffnet Megesheimer Gasthaus wieder

Plus Im November vernichtete ein Feuer unter anderem die Großküche des Gasthauses "Zum Hirsch". Nach der Renovierung geht es jetzt wieder los.

Von Matthias Link

An den neuen Sitzbänken in der Gaststube arbeiten die Schreiner noch, Handwerker verrichten letzte Arbeiten am Gasthaus zum Hirsch in Megesheim. In dem Wirtshaus steht in Kürze die Wiedereröffnung bevor, nachdem dort am 4. November ein großer Brand ausgebrochen war. Der Eigentümer, Martin Trollmann, und der Pächter, Benjamin Raddatz, blicken im Gespräch mit unserer Redaktion auf eine schwierige Zeit zurück und sprechen der Feuerwehr nochmals ihren Dank aus. „Ohne Atemschutzgeräte hätte man da gar nicht reingehen können“, sagt der Eigentümer und macht deutlich, wie wichtig eine gute Ausrüstung der Feuerwehren ist.

Die Großküche sowie ein oberhalb derselben gelegenes Büro, die Gaststube und das Nebenzimmer mussten komplett erneuert werden, berichtet Trollmann, der zugleich als Koch mitarbeitet. Der große Saal im hinteren Bereich des Wirtshauses, der 170 Personen fasst, wurde weniger stark beschädigt. Im vorderen Bereich hatte das Feuer Schäden an Putz und Mauerwerk verursacht, „alles hat nach Ruß geschmeckt“, schildert Trollmann. Der Schaden lag im sechsstelligen Bereich.

