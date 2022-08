Paketfahrer kommt bei Megesheim von der Fahrbahn ab

Ein 20-Jähriger hat mit seinem Fahrzeug bei Megesheim einen Unfall. Der Fahrer wird im Krankenhaus behandelt.

Ein 20-jähriger Paketdienstfahrer war am Montag an einem Unfall in Megesheim beteiligt. Er fuhr auf der Staatsstraße 2214 von Wemding kommend in Richtung Oettingen. Bei Lerchenbühl kam er laut Polizeibericht aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch mehrere Bäume und Sträucher, sowie einen kleinen Teil eines angrenzenden Maisfeldes.

Der 20-Jährige kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Die Ladung wurde in einen anderen Transporter geräumt und ausgetragen, so die Polizei auf Nachfrage. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 21.100 Euro. (AZ)