Rauch in Megesheim: Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In Megesheim wird ein Brand gemeldet, eine Vielzahl an Feuerwehrleuten ist im Einsatz.

Mehrere Feuerwehren waren am Samstagmorgen in Megesheim im Einsatz. Um kurz nach sieben wurde der Polizei eine Rauchentwicklung gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort wurde eine Person unter dem Einsatz von Atemschutz aus dem Gebäude geholt und an den Rettungsdienst übergeben.

Zunächst angerückt waren die Feuerwehren aus Megesheim und Oettingen, nachalarmiert wurden dann die Kräfte aus Hainsfarth mit Atemschutzgeräten. Zum Tausch der Atemschutzflaschen kam auch die Feuerwehr aus Nördlingen. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Weitere Infos folgen. (hejo)