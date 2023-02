Almarin als Freizeitanlage? Architekt stellt Ideen für das alte Bad vor

Plus Mönchsdeggingen plant die Zukunft der Gemeinde: In einem Konzept werden verschiedene Ideen für das Almarin und weitere wichtige Gebäude im Ort aufgezeigt.

Mönchsdeggingen solle ein lebendiger Ort sein – das sei die Gemeinde schon, sagt der Architekt und Stadtplaner Franz Ullrich. Aber das soll auch für die Zukunft gelten, und daher hat Ullrich seit rund zwei Jahren mit der Gemeinde ein sogenanntes Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) entworfen. Seine Erkenntnisse und Pläne stellte der Architekt vom Planungsbüro Plan & Werk in einer abschließenden Präsentation dem Gemeinderat vor. Darin waren unter anderem drei Ideen für eine künftige Nutzung des Almarins enthalten.