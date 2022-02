Ein Besucherzentrum könnte Mönchsdeggingen wieder Leben einhauchen

Plus Das geplante Besucherzentrum für den Geopark Ries könnte nach Mönchsdeggingen kommen. Was sagen die Bewohnerinnen und Bewohner zum Projekt und dem Standort?

In Mönchsdeggingen könnte ein Besucherzentrum für den Geopark Ries entstehen. Wie berichtet, ist in diesem Zuge vor einigen Wochen die offizielle Bewerbung erfolgt. Inzwischen ist Mönchsdeggingen nicht mehr konkurrenzlos: Mehrere Kommunen haben sich für das Geopark-Besucherzentrum beworben. Die Mönchsdegginger Bewerbung umfasst sogar zwei Standorte.